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Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Китая в Давосе

Зеленский заявил, что встреча с премьером Китая не соответствует его уровню

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Thomas Peter/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что Китай отказал Украине во встрече, сообщает «Страна.ua».

По его словам, при необходимости премьер Украины встретится с премьером КНР. Зеленский отметил, что «с радостью бы встретился с лидером Китая» Си Цзиньпином.

«Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. <…> Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — сказал Зеленский.

До этого Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США писало, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой представитель Вашингтона заявил, что Китай отказался от каких-либо контактов с представителями Киева после того, как Москва призвала «прекратить дипломатические контакты с Украиной».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира».

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