США вернули хуситов в список террористических организаций

США снова внесли мятежное движение «Ансар Аллах», хуситов из Йемена, в список террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу американской администрации высокого ранга.

«США вносят движение «Ансар Аллах», более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций», — говорится в сообщении.

По ее словам, меры приняты в связи с продолжающимися атаками хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе.

Она отметила, что США своими действиями рассчитывают «оказать давление на хуситов» для эскалации ситуации.

Также Вашингтон готов убрать хуситов из перечня, если они прекратят атаки на суда.

Она добавила, что решение вступит в силу через 30 дней.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла движение «Ансар Аллах» в перечень террористических организаций в конце его президентского срока в январе 2021 года. В феврале того же года администрация действующего главы государства Джо Байдена исключила хуситов из этого списка.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает вариант с возвращением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в свой список зарубежных террористических организаций.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.