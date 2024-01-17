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В ГД поручили проработать послабление наказаний за ненасильственные преступления

Володин поручил проработать смягчение наказаний за ненасильственные преступления

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Государственной думы сформировать предложения по смягчению уголовных наказаний за совершение ненасильственных преступлений. Его цитирует пресс-служба законодательного органа РФ.

«Володин <...> поручил <...> подготовить предложения по совершенствованию <...> наказания за преступления <...> без применения насилия», — отмечается в публикации.

По словам спикера ГД, это поручение президент России Владимир Путин ранее дал Генеральной прокуратуре, Верховному Суду и профильным ведомствам.

«(Они. — «Газета.Ru) должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке», — сказал Володин.

В декабре президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что большие сроки за не связанные с насилием преступления являются «спорными».

Ранее Путин назвал недопустимым затягивание предварительного следствия.

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