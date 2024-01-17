Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Эстонии оценила возможность лишения граждан РФ избирательного права

Премьер Эстонии Каллас: лишение граждан РФ избирательного права требует времени

close
100%
Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лишение граждан России, проживающих на территории страны, избирательного права требует времени, поскольку необходимо вносить изменения в конституцию. Ее слова приводит ERR.

По ее словам, изначальный план заключался в том, чтобы приостановить избирательное право граждан России и Белоруссии до окончания боевых действий на Украине, однако теперь президент и министр юстиции заявляют, что это невозможно без изменения в основном законе.

«Министерство юстиции проведет новый анализ, представит новый вариант, как это можно сделать путем изменения конституции. Возможно, Рийгикогу действительно поддержит этот вариант подавляющим количеством голосов», – заявила Каллас.

До этого министр юстиции Эстонии Калле Лаанет заявил, что вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России, постоянно проживающих в стране, зашел в тупик из-за позиции социал-демократов.

«На сегодняшний день мы не продвинулись вперед в этом вопросе. С одной стороны, есть юридические и политические аргументы в поддержку ограничения, но с другой стороны, присутствуют аргументы о том, что это невозможно сделать без внесения поправок в конституцию. Фактически мы зашли в тупик», — констатировал Лаанет.

Ранее Эстония пообещала не мешать голосованию на выборах президента РФ в посольстве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами