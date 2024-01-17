Премьер Эстонии оценила возможность лишения граждан РФ избирательного права

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лишение граждан России, проживающих на территории страны, избирательного права требует времени, поскольку необходимо вносить изменения в конституцию. Ее слова приводит ERR.

По ее словам, изначальный план заключался в том, чтобы приостановить избирательное право граждан России и Белоруссии до окончания боевых действий на Украине, однако теперь президент и министр юстиции заявляют, что это невозможно без изменения в основном законе.

«Министерство юстиции проведет новый анализ, представит новый вариант, как это можно сделать путем изменения конституции. Возможно, Рийгикогу действительно поддержит этот вариант подавляющим количеством голосов», – заявила Каллас.

До этого министр юстиции Эстонии Калле Лаанет заявил, что вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России, постоянно проживающих в стране, зашел в тупик из-за позиции социал-демократов.

«На сегодняшний день мы не продвинулись вперед в этом вопросе. С одной стороны, есть юридические и политические аргументы в поддержку ограничения, но с другой стороны, присутствуют аргументы о том, что это невозможно сделать без внесения поправок в конституцию. Фактически мы зашли в тупик», — констатировал Лаанет.

Ранее Эстония пообещала не мешать голосованию на выборах президента РФ в посольстве.