Путин заявил, что проведет предметную встречу с доверенными лицами

Президент РФ Владимир Путин ходе посещения своего избирательного штаба анонсировал грядущую встречу со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства. Его слова передает ТАСС.

«У нас еще предстоит встреча с доверенными лицами», — сказал российский лидер.

По словам президента, в рамках встречи он обменяется с лицами информацией, мнениями и предложениями. Он также добавил, что разговор будет предметным,

«Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе», — пояснил глава государства.

Незадолго до этого Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. В ходе визита он поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в свой предвыборный штаб.