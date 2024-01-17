Путин попросил сопредседателя избирштаба Жогу передать привет участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Будете встречаться с ребятами — самые наилучшие пожелания», — сказал глава государства в рамках визита в предвыборный штаб.

Жога пообещал доставить пожелание президента и подчеркнул, что бойцы будут счастливы его услышать.

Незадолго до этого Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. В ходе визита он поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в свой предвыборный штаб.