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Путин попросил сопредседателя избирштаба Жогу передать привет участникам СВО

Путин попросил Жогу передать привет участникам специальной военной операции

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Будете встречаться с ребятами — самые наилучшие пожелания», — сказал глава государства в рамках визита в предвыборный штаб.

Жога пообещал доставить пожелание президента и подчеркнул, что бойцы будут счастливы его услышать.

Незадолго до этого Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. В ходе визита он поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в свой предвыборный штаб.

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