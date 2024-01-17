Путин поблагодарил за работу свой избирательный штаб

Кандидат в президенты на выборах 2024 года и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил свой предвыборный штаб за работу во время выборов. Его слова приводит газета «Известия».

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно», — сказал российский лидер.

Согласно информации издания, глава государства выразил благодарность своему предвыборному штабу за проведенную работу, особо отметив волонтеров в новых регионах России.

По его словам, такая работа требует не только личного времени, но и мужества.

«Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», — отметил президент.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Путин посетит свой предвыборный штаб в качестве кандидата на должность президента и проведет встречу с сопредседателями.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Путин впервые посетил свой предвыборный штаб.