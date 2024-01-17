Путин впервые посетил свой предвыборный штаб

Владимир Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в штабе.

Как рассказали журналистам, на сегодня у Путина запланирована встреча с волонтерами штаба и его сопредседателями, и мероприятие уже началось.

До этого сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина посетила ветеран Великой Отечественной войны Антонина Белозерова. Она оставила свой голос в его поддержку и пообщалась с молодежью.

Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. В его поддержку уже собрано более 2,5 миллиона подписей по всей России при требуемых 300 тысячах. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января. Их сбором занимаются волонтеры, а также представители «Единой России» и Народного фронта.

Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Госдуме заявили о вмешательстве иноагентов в проведение выборов президента РФ.