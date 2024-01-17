Путин призвал открыть новые погранпункты с Китаем

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал скорее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу новых пунктов пропуска, — и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то», — сказал Путин.

По его словам, этот вопрос нужно довести до конца, в том числе потому, что китайские партнеры тоже просят об этом.

«Бюрократические наши проблемы (нужно, — «Газета.Ru») преодолеть как можно быстрее», — подчеркнул глава государства.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании профильных комитетов Госдумы заявил, что темпы ввода жилья на душу населения в России превысили китайские. Хуснуллин отметил, что в настоящее время обеспеченность жильем в России составляет около 27 кв. м на человека. По его словам, выполнение госпрограммы позволит увеличить этот показатель до 33 кв. м к 2030 году, а к 2036 году — до 36 кв. м на человека.

Ранее Путин призвал власти принимать справедливые решения по вопросам, волнующим граждан.