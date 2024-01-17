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Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года

Путин: ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации после уточнения данных по итогу 2023 года может быть выше 3,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, при более тщательном подсчете может оказаться чуть повыше», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что этот рост основывается прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе. Кроме того, хорошие показатели показали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм и грузооборот.

16 января Минфин России улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%.

Министр экономразвития Максим Решетников заявлял, что оценка роста ВВП в 2023 году после пересчета может составить около 4%. По его словам, всего существует пять оценок ВВП, которые статистика делает постепенно.

Ранее сообщалось, что экономика Германии застопорилась из-за кризисов.

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