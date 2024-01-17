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В Грузии обвинили оппозицию в подрыве европейских перспектив страны

В правящей партии Грузии обвинили оппозицию в подрыве европейских перспектив

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Zurab Tsertsvadze/AP

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани заявил, что оппозиция делает все, чтобы подорвать европейские перспективы Тбилиси и любое позитивное развитие. Его слова приводит телеканал Imedi.

По его словам, есть круг людей, «к сожалению, их называют оппозицией, и они называются политическими партиями», которые пытаются подорвать европейскую перспективу Грузии.

«Не только европейскую перспективу, но любое позитивное и позитивное развитие событий, происходящее в нашей стране, – это объективная реальность, но хорошо, что общественность это видит», — заявил Чиковани.

Парламентарий подчеркнул, что общественность имеет доступ к информации и видит, «кто является вредителем в нашей стране».

До этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия и грузинское общество к 2030 году будут готовы к вступлению в Европейский союз.

Ранее в Грузии пообещали вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдавии.

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