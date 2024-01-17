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Макрон пообещал реформы во Франции на фоне падения популярности

Макрон пообещал широкомасштабные реформы во Франции на фоне падения популярности

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Amit Dave/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал широкий спектр реформ в стране на фоне падения популярности. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что недовольство политикой правительства сильно ударило по рейтингам Макрона и шансам его партии на предстоящих выборах в Европарламент, где она отстает от крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен.

«На редкой и продолжительной пресс-конференции Макрон сосредоточился на повседневных проблемах избирателей, включая школы и стоимость жизни, подтвердив, что он хочет перевернуть страницу прошлогодней оспариваемой пенсионной и иммиграционной реформ», — говорится в тексте.

По словам Макрона, Франция может стать сильнее в «мире потрясений», если будет более сплоченной. Президент выразил уверенность, что у страны есть все необходимые ресурсы для достижения успеха.

Макрон подтвердил планы по снижению налогов для среднего класса и заявил, что электроэнергия останется значительно дешевле, чем в некоторых соседних странах, пообещав также сократить разрыв между доходами населения, отмечается в материале.

«Он подтвердил свое обещание достичь полной занятости, пообещав новые реформы для достижения этой цели, в том числе более эффективную помощь безработным в поиске работы…» — пишет Reuters.

7 января стало известно, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Ранее Макрона уличили в использовании лозунга правого политика.

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