Захарова прокомментировала переименование улицы Пушкина в Кишиневе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею переименования улицы Пушкина в Кишиневе в улицу королевы Румынии Марии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, переименование улицы Пушкина в честь королевы Румынии Марии станет плевком в лицо народу Молдавии.

«Это же какой-то плевок не только молдавскому народу в лицо, но и той самой демократии, о которой столько говорит [президент Молдавии Майя] Санду», — пояснила Захарова.

Она добавила, что такая политика противоречит действиям Кишинева, который декларирует важность демократических ценностей.

До этого Захарова говорила, что президент Молдавии Майя Санду неправа, говоря об угнетении республики во время нахождения в составе СССР.

Захарова назвала высказывания Санду на этот счет «историческими псевдоэкскурсами» и привела ряд статистических данных, которые говорят об экономическом и социальном развитии советской Молдавии после 1945 года.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.