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Пакистан отзывает своего посла из Ирана после ракетного удара

МИД Пакистана решил отозвать своего посла из Ирана

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан отзывает своего посла из Ирана. Об этом сообщили в МИД, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился во время экономического форума в Давосе с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль». Атаку провели в пакистанской провинции Белуджистан, которая находится на границе с Ираном. Ракетный удар Ирана по территории Пакистана произошел впервые в истории.

Министерство иностранных дел Пакистана осудило нарушение Ираном воздушного пространства страны. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, соответствующему высокопоставленному чиновнику МИД Ирана в Тегеране была вручена нота протеста. Кроме того, иранский поверенный в делах был вызван в МИД Пакистана, где ему заявили, что ответственность за последствия этой атаки будет лежать исключительно на Иране.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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