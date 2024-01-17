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В Европе придумали план на случай возвращение Трампа в Белый дом

Барли призвала к независимости от США в обороне на случай возвращения Трампа

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Patrick Semansky/AP

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Европейскому союзу (ЕС) для достижения независимости в оборонной сфере необходимо более тесное сотрудничество на случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу». Такую точку зрения он высказала в интервью медиагруппе Funke.

По ее словам, если Трамп «бросит Европу», то ЕС должен быть в состоянии действовать самостоятельно.

Барли подчеркнула, что первый срок Дональда Трампа продемонстрировал Европе, что она должна быть стратегически независимой. Евросоюзу необходимо теснее сотрудничать в военной сфере, считает она.

«Уже сейчас целью должно быть увеличение совместных закупок и производства военных товаров », — заявила Барли.

В случае возвращения Трампа в Белый дом, ЕС должен быть в состоянии обеспечивать безопасность самостоятельно, констатировала зампред Европарламента.

До этого сообщалосьсообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Ранее стало известно, что в ЕС встревожены возможной победой Трампа на выборах.

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