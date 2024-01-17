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Захарова напомнила, какую роль СССР сыграл в истории Молдавии

Захарова возмутилась словами президента Молдавии Санду об СССР

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Павел Головкин/AP

Президент Молдавии Майя Санду неправа, говоря об угнетении республики во время нахождения в составе СССР. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Sputnik Молдова».

Захарова назвала высказывания Санду на этот счет «историческими псевдоэкскурсами» и привела ряд статистических данных, свидетельствующих об экономическом и социальном развитии советской Молдавии после 1945 года.

«В составе Советского Союза Молдавия превратилась из аграрной страны с разрушенной экономикой в преуспевающую аграрно-индустриальную республику. За этот период на ее территории было введено в строй 550 промышленных предприятий. Производство электроэнергии выросло шестикратно — с 3 до 17 миллиардов кВт·ч. Была сформирована практически вся нынешняя транспортная инфраструктура. (…) А что сейчас? Майя Санду не хочет рассказать?», — сказала Захарова.

Поводом к комментариям представителя МИД РФ стали слова президента Молдавии Майи Санду о том, что что Москва планирует дестабилизировать республику в преддверии президентских выборов 2024 года, а во времена СССР страна подвергалась угнетению.

17 января в Молдавии заявили, что Санду вынуждает граждан бежать из страны.

14 января в оппозиционной партии Молдавии рассказали об обострении в Гагаузии.

Ранее в Молдавии заявили, что Санду «затягивает удавку на шее» страны.

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