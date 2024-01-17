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Политолог назвал фикцией гарантии безопасности Франции для Украины

Политолог Ткаченко: гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы Франции заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Эксперт отметил, что данный документ не предполагает вмешательства Парижа в конфликт с Россией.

«Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон — декорация без реальной значимости. <...> Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», — подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что гарантии безопасности могут стать лишь отчетом на предстоящем саммите НАТО, где западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений с Киевом и окончательно закроют вопрос о вступлении Украины в альянс.

17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности. По словам главы государства, документ будет подготовлен в соответствии с обязательствами, провозглашенными после саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Макрон анонсировал свой визит в Киев и новые поставки оружия Украине.

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