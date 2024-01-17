Гутерриш заявил, что в мире удастся выстроить многополярный порядок

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил уверенность, что странам мира удастся выстроить новый многополярный глобальный порядок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сегодня многие из систем порядка, существовавшие во времена холодной войны, разрушены или подорваны. Он отметил, что после холодной войны следовал короткий период однополярности.

«Вместо ядерного разоружения ведется речь о ядерном перевооружении. Государства тратят миллиарды долларов на то, чтобы сделать свои ядерные вооружения более быстрыми, скрытными и точными», — заявил он, отметив, что катастрофический сценарий можно предотвратить.

«Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях», — подчеркнул генсек.

До этого он заявлял, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, для ее устранения необходимо уничтожить ядерное оружие.

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