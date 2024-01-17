Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики хотят добиться окончательного решения русского вопроса, депортируя своих жителей. Об этом она рассказала на брифинге.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос» и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях», — считает представитель внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе МВД Латвии признало пенсионера Бориса Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорило» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, «потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии».

Мужчине уже предоставили временное жилье в Калининграде.

Ранее в Эстонии арестовали гражданина РФ, политолога Вячеслава Морозова по подозрению в шпионаже в пользу России.