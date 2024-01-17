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В МИД РФ заявили об ужасающем числе россиян, содержащихся «в застенках киевского режима»

Захарова: число находящихся «в застенках киевского режима» россиян ужасающее

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Число граждан России, находящихся «в застенках киевского режима», ужасающее. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что иностранных узников, таких как американский журналист Гонсало Лира, «в застенках» на Украине «сотни, если не тысячи».

Журналисты спросили Захарову, если ли среди таких людей граждане России. Она ответила утвердительно.

«Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут»», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, большое количество обращений по поводу россиян, «которые стали жертвами киевского режима», идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В ходе этого же брифинга Захарова отметила, что заявление руководства Польши о готовности разместить у себя в стране дополнительные военные подразделения ФРГ — это элемент глобального русофобского курса.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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