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В Кремле анонсировали визит Путина в свой предвыборный штаб

Песков: Путин встретится в сопредседателями своего штаба в качестве кандидата

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Владимир Путин посетит свой предвыборный штаб в качестве кандидата на должность президента и проведет встречу с сопредседателями.

По словам Пескова, встреча пройдет вл второй половине дня в среду.

«Состоится то самое кандидатское мероприятие у президента в его качестве кандидата в президенты. Он встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба», — пояснил пресс-секретарь президента.

До этого стало известно, что в поддержку кандидата на должность будущего президента страны Владимира Путина собрано более 2,5 миллионов подписей по всей России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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