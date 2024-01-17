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Кремль рассказал о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

Песков: работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС идет, это обсуждал президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается. Мы считаем ее очень важной. Об этом заходила речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд», — сказал он, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально еще не присоединилось к БРИКС.

До этого глава министерства торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что страна получила приглашение на вступление в БРИКС, но пока не стала членом объединения. Министр опроверг информацию гостелеканала Al Ekhbariya, в котором утверждалось, что королевство официально уже стало членом БРИКС.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Аргентина отказалась от членства БРИКС за пару дней до вступления.

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