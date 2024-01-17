В МИД РФ прокомментировали подписанный между Украиной и Британией договор

Подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Великобританией свидетельствует о том, что Украине не позволят выйти из конфликта с Россией путем переговоров. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
«Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем», — заявила Захарова.
По ее мнению, таким образом Украину стремятся удерживать в нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе, делая разменной монетой в достижении чужих интересов.
12 января Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности.
Позже в комментариях премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в документе.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации.
Ранее Медведев предостерег Британию от размещения своих войск на Украине.