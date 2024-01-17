Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласовал с министром иностранных дел Бельгии Аджой Лябиб следующие шаги Украины на пути Киева к членству в ЕС. Об этом украинский министр сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы договорились о следующих шагах во время председательства Бельгии в Евросовете на пути Украины к членству в ЕС. Наша общая цель — созвать межправительственную конференцию, чтобы своевременно провести первый раунд переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сообщил Кулеба.

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на встрече на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе договорились о проведении «скрининга» украинского законодательства в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес также заявлял, что стремление Запада к конфликту с Российской Федерацией уничтожило Украину.

Ранее выступившего против поддержки Украины евродепутата назвали «путинским прокси».