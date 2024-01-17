В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин на состоявшейся накануне встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсуждал двусторонние отношения между странами. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом речь шла о двусторонних отношениях и о ситуации на Корейском полуострове. Произошел и обмен мнениями по международным делам, но главный упор был на двусторонних отношениях. КНДР — наш важный партнер, мы нацелены на дальнейшее развитие отношений во всех областях, включая чувствительные отрасли», — сообщил Песков.

Встреча Путина с главами российского и северокорейского МИД состоялась 16 января сразу после того, как министры провели переговоры в Москве.

На них глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров встретил Цой Сон Хи с букетом цветов.