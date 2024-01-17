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ЕК проверит законодательство Украины для вступления в ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК проверит законодательство Украины для переговоров о членстве

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге анонсировала проверку законодательства Украины для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, проверка выявит соответствие украинского законодательства европейскому.

«Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров», — пояснила глава ЕК.

Она подчеркнула необходимость следовать политическому решению, принятому на Евросовете.

До этого заместитель главы офиса президента Игорь Жовква говорил, что Еврокомиссия проведет скрининг украинских законов.

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна говорил, что обсуждение по поводу членства Украины в Европейском союзе (ЕС) займет много времени.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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