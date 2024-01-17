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Посол Антонов заявил, что отношения РФ и США балансируют на грани

Посол Антонов: отношения РФ и США балансируют на грани срыва в пропасть

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения балансируют в настоящее время на грани срыва в пропасть. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошедший год выдался крайне напряженным. Действия администрации (США) становились все более деструктивными и непредсказуемыми», — рассказал он.

По его словам, отношения РФ и США продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть. Он добавил, что «каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно».

Антонов также сообщил, что обнуление связей России и США не отвечало бы интересам обеих стран и всего человечества.

До этого Антонов рассказал, что голосование на грядущих выборах российского президента пройдет в США на трех участках. По его словам, планируется, что участки будут открыты в посольстве России в Вашингтоне, а также в российских генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). Он также указал, что график работы участков будет опубликован позднее на информационных ресурсах загранучреждений РФ. Кроме того, дипломат потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений России
Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее посол заявил, что США вводят санкции, которые перечеркивают возможность диалога.

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