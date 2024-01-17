В Израиле оказывают давление на армию, чтобы та не снижала интенсивность операции в Газе

Вооруженные силы Израиля находятся под давлением в стране с требованием не менять интенсивности военной операции в секторе Газа на фоне обещаний властей Израиля Вашингтону снизить интенсивность ударов по анклаву. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«В этом месяце Израиль пообещал США, своему жизненно важному союзнику, что он будет бороться с ХАМАС более целенаправленно на юге Газы, снизив интенсивность авиаударов, на чем настаивали США. Но Израиль также оказывает давление на военных, чтобы они не отступали от ХАМАС. Старшие офицеры предупреждают, что боевые действия могут затянуться еще на много месяцев», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что прекращение огня в секторе Газа на фоне вытеснения местных жителей на юг позволит палестинскому движению ХАМАС набрать силы, что может стать стратегическим поражением Израиля.

Издание напоминает, что «прогресс Израиля на юге застопорился», поскольку вооруженные силы приближаются к «населению перемещенных палестинцев, которым некуда бежать».

Ранее в США заявили, что в военном кабинете Израиля возникают разногласия.