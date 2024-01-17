Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле оказывают давление на армию, чтобы та не снижала интенсивность операции в Газе

WSJ: в Израиле давят на армию, чтобы она не меняла интенсивности операции в Газе

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Вооруженные силы Израиля находятся под давлением в стране с требованием не менять интенсивности военной операции в секторе Газа на фоне обещаний властей Израиля Вашингтону снизить интенсивность ударов по анклаву. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«В этом месяце Израиль пообещал США, своему жизненно важному союзнику, что он будет бороться с ХАМАС более целенаправленно на юге Газы, снизив интенсивность авиаударов, на чем настаивали США. Но Израиль также оказывает давление на военных, чтобы они не отступали от ХАМАС. Старшие офицеры предупреждают, что боевые действия могут затянуться еще на много месяцев», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что прекращение огня в секторе Газа на фоне вытеснения местных жителей на юг позволит палестинскому движению ХАМАС набрать силы, что может стать стратегическим поражением Израиля.

Издание напоминает, что «прогресс Израиля на юге застопорился», поскольку вооруженные силы приближаются к «населению перемещенных палестинцев, которым некуда бежать».

Ранее в США заявили, что в военном кабинете Израиля возникают разногласия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами