Глава ЦИК пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что им важно провести избирательную кампанию по выборам президента РФ так, чтоб комар носа не подточил. Об этом пишет РИА Новости.

Она заверила, что провести президентские выборы идеально — дело чести для ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Пока ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты трех человек — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, поскольку они — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

Ранее стало известно, что более 2,5 млн подписей россиян собрали в поддержку самовыдвижения Путина.