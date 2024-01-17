Путин поручил более эффективно расследовать пытки в колониях

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету более эффективно расследовать случаи пыток в колониях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, следователям стоит повышать эффективность расследования пыток и истязаний лиц, находящихся в местах лишения свободы, и при необходимости передавать такие дела в главные следственные управления субъектов РФ или в центральный аппарат.

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека также призывал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах страны

До этого первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове изменил подсудность рассмотрения дела о пытках в туберкулезной тюремной больнице регионального УФСИН.

Всего в деле восемь обвиняемых, включая экс-начальника лечебного учреждения Павла Гаценко и бывшего руководителя отдела безопасности больницы Сергея Мальцева.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».