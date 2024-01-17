Politico: в Словакии разрешили экспорт оружия на Украину

Депутаты словацкого парламента поддержали поправку в законодательство, разрешающую минобороны страны утверждать экспорт и поставки оружия. По данным газеты Politico, это откроет частным и государственным оборонным предприятиям возможность поставлять вооружение Киеву.

Как пишет издание, за ныне правящей в Словакии партией «Смер» и ее лидером Робертом Фицо якобы стоят олигархи, которые выигрывают от экспорта на Украину своего оружия.

По словам экс-главы словацкого минобороны Ярослава Надя, ранее принятые Фицо меры по запрету продажи вооружений Киеву носили популистский характер, а теперь текущие власти Словакии больше думают не об исполнении предвыборных обещаний, а о пополнении бюджета страны.

22 декабря Роберт Фицо заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, даже если «залить туда все оружие мира, все деньги».

Ранее Фицо говорил, что Словакия не станет лишать Венгрию права голоса в ЕС.