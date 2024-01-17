Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Politico: в Словакии разрешили экспорт оружия на Украину

Politico: парламент Словакии разрешил поставки оружия на Украину

close
100%
Global Look Press

Депутаты словацкого парламента поддержали поправку в законодательство, разрешающую минобороны страны утверждать экспорт и поставки оружия. По данным газеты Politico, это откроет частным и государственным оборонным предприятиям возможность поставлять вооружение Киеву.

Как пишет издание, за ныне правящей в Словакии партией «Смер» и ее лидером Робертом Фицо якобы стоят олигархи, которые выигрывают от экспорта на Украину своего оружия.

По словам экс-главы словацкого минобороны Ярослава Надя, ранее принятые Фицо меры по запрету продажи вооружений Киеву носили популистский характер, а теперь текущие власти Словакии больше думают не об исполнении предвыборных обещаний, а о пополнении бюджета страны.

22 декабря Роберт Фицо заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, даже если «залить туда все оружие мира, все деньги».

Ранее Фицо говорил, что Словакия не станет лишать Венгрию права голоса в ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами