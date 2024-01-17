В США заявили об отсутствии у страны расистского прошлого

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что США никогда не были расистской страной. Об этом Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News.

«Нет. Мы не расистская страна... Мы никогда не были расистской страной. Идеальны ли мы? Нет. Но наша цель — всегда быть уверенными, что мы стараемся быть совершеннее с каждым днем, насколько это возможно», — заявила Хейли.

Бывший американский президент Дональд Трамп до этого во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Соединенными Штатами правят дураки.

Хейли сообщала, что снова выйдет на сцену для дебатов только в том случае, если там будет экс-президент США Дональд Трамп или нынешний глава государства Джо Байден.

Ранее в США рассказали, что упростило победу Трампа на кокусах в Айове.