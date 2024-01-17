Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев уверен в возникновении нового конфликта с Украиной

Медведев: вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, вероятность нового вооруженного конфликта не зависит от того, кто находится у власти в Киеве. Новый конфликт может произойти и через десять, и через пятьдесят лет.

«Какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его (новый конфликт. — «Газета.Ru») не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО», — поделился Медведев.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн говорил, что США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что люди в Вашингтоне являются «сумасшедшими по определению».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами