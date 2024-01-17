Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, вероятность нового вооруженного конфликта не зависит от того, кто находится у власти в Киеве. Новый конфликт может произойти и через десять, и через пятьдесят лет.

«Какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его (новый конфликт. — «Газета.Ru») не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО», — поделился Медведев.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн говорил, что США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что люди в Вашингтоне являются «сумасшедшими по определению».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.