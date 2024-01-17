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Евродепутаты захотели подать в суд на Еврокомиссию

Euractiv: евродепутаты хотят подать в суд на ЕК из-за разморозки средств Венгрии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Многие политические группы в Европарламенте остались недовольны решением Европейской комиссии разморозить средства Венгрии, евродепутаты планируют оспорить его в Европейском суде, а также рассмотреть резолюцию о лишении Венгрии права голоса. Об этом сообщает газета Euractiv.

«Если они просто раздадут миллиарды евро для обхода вето Венгрии (на финансирование Украины — ред.), то им это с рук не сойдет. Так как верховенство закона в Венгрии не работает, Европейский парламент в данный момент возбуждает иск против комиссии», — цитирует издание члена Европарламента Даниэля Фройнда.

По данным газеты, большинство законодателей Европейского союза считают, что решение комиссии выделить средства было необъективным, поэтому они поддерживают судебные разбирательства по данному вопросу. 18 января евродепутатами будет рассмотрена резолюция о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза.

В декабре 2023 года ЕК сообщила, что намерена разблокировать причитающиеся Венгрии €10,2 млрд из общеевропейских средств, которые Будапешт не может получить уже год из-за обвинений в несоблюдении норм верховенства права Европы.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава никогда не даст согласие на лишении Венгрии права голоса в ЕС.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

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