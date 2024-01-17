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Делегация из Турции посетит Россию, чтобы обсудить газовый хаб

Делегация из Турции прибудет в РФ для обсуждения проекта газового хаба

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Делегация из Турции прибудет на этой неделе в Россию, чтобы обсудить детали проекта газового хаба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минэнерго.

«По итогам этого инспекционного визита ожидается подготовка календаря действий по реализации проекта, ускорение работ», — уточнил журналистам источник.

Инициативу о создании газового хаба в Турции в октябре 2022 года выдвинул президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, такой хаб мог бы стать площадкой поставки газа в другие страны, в частности — в европейские.

В ноябре 2023-го вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Москва и Анкара уже в скором времени могут достичь договоренностей по дорожной карте.

1 января сообщалось, что «Газпром» и турецкая сторона договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, и она будет принята в ближайшее время. Из сообщения следовало, что реализация проекта может стартовать в начале 2025 года.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о поставках газа из РФ в Европу.

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