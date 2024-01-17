Названо число подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина

Более 2,5 миллионов подписей по всей России собрано в поддержку кандидата на должность будущего президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте putin2024.ru.

Отмечается, что российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, параллельно идет проверка подписных листов. Подписи граждан собирают волонтерские организации, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и партия «Единая Россия».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от США усилить охрану ее дипмиссий из-за выборов в России.