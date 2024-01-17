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В Литве пообещали Киеву поддержку переговоров Украины и НАТО

Президент Литвы Науседа: Украина должна быть в центре внимания НАТО

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Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Украина должна быть в центре внимания НАТО, Литва окажет Киеву необходимую поддержку в переговорах между Украиной и НАТО о членстве в альянсе. Об этом заявил президент Литвы на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Вильнюсский саммит НАТО изменил вопрос о том, станет ли Украина членом альянса, на вопрос о том, когда Украина станет членом альянса… Литва окажет Украине всю необходимую помощь в переговорах… Украина должна оставаться в центре внимания НАТО», — заявил Науседа.
Он отметил, что в Литве «многое сделали, чтобы помочь Украине, но это только половина работы».

Науседа выразил надежду, что переговоры о членстве Украины в НАТО «пройдут незамедлительно, уже в марте».

До этого замминистра внутренних дел балтийской республики Виталиюс Дмитриевас заявил, что Вильнюс примет решение по украинским военнообязанным после официального обращения Киева.

Ранее в Литве раскрыли, что нужно Украине.

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