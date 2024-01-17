Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ обвинили партию АдГ в желании «превратить» Германию в Россию

Вице-канцлер ФРГ Хабек: АдГ хочет превратить Германию в Россию

close
100%
Global Look Press

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стремится превратить Германию в государство, похожее на Россию, они готовятся к этому «систематически». Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, его слова приводит газета Spiegel.

«Правые автократы ведут речь о нападении на сущность республики… Они хотят превратить Германию в государство, подобное России. Они систематически готовятся к этому», — заявил Хабек.

При этом, отвечая на вопрос о запрете АдГ в стране, вице-канцлер подчеркнул, что «это вопрос не политической позиции, а права». Он отметил, что решение о запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако перспективы принятия соответствующего решения, по мнению Хабека, туманны, поскольку «препятствия в правовом смысле очень высоки».

До этого в Берлине призвали проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии».

Ранее кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами