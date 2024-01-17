В ФРГ обвинили партию АдГ в желании «превратить» Германию в Россию

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стремится превратить Германию в государство, похожее на Россию, они готовятся к этому «систематически». Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, его слова приводит газета Spiegel.

«Правые автократы ведут речь о нападении на сущность республики… Они хотят превратить Германию в государство, подобное России. Они систематически готовятся к этому», — заявил Хабек.

При этом, отвечая на вопрос о запрете АдГ в стране, вице-канцлер подчеркнул, что «это вопрос не политической позиции, а права». Он отметил, что решение о запрете принимает только Федеральный конституционный суд, однако перспективы принятия соответствующего решения, по мнению Хабека, туманны, поскольку «препятствия в правовом смысле очень высоки».

До этого в Берлине призвали проверить возможность запрета «Альтернативы для Германии».

Ранее кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии.