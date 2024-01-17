Стало известно о готовности Орбана сменить позицию по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже продемонстрировал Европейскому союзу, что он готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны ЕС после политических и экономических преференций для Венгрии, однако переговоры еще продолжаются. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на политические источники.

«Орбан приближается к компромиссу по использованию [предназначающихся для Венгрии] денег из бюджета Евросоюза, даже несмотря на то, что сделка, возможно, не будет соответствовать требованиям, которые венгерский премьер выдвинул в прошлом месяце... Евросоюз сейчас уверен, что сделку [с Орбаном] могут заключить в течение следующих нескольких недель», — отмечается в статье.

Издание указывает, что европейские дипломаты уверены в исчерпании премьером Венгрии возможностей Будапешта «по удержанию Европейского союза в заложниках» по вопросам помощи Киеву, которые Будапешт ранее ветировал.

До этого Виктор Орбан заявлял, что Венгрия считает, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.