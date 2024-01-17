В ХАМАС оценили перспективы продолжения вооруженного конфликта

Эскалация палестино-израильского конфликта будет продолжаться в течение долгого времени, при этом стратегия Израиля по борьбе с палестинским движением ХАМАС не работает. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена движения ХАМАС.

«Совершенно очевидно, что эта война будет продолжаться еще долгое время… Здравый смысл подсказывает, что они не собираются запускать все, что у них есть сейчас», — заявил чиновник ХАМАС.

По его словам, цели Израиля в рамках обострения конфликта «оказались фантазиями». Он добавил, что у группировки достаточно оружия, чтобы продолжать борьбу в течение многих месяцев.

До этого в США сообщали, что разногласия в военном кабинете Израиля могут привести к подрыву военной стратегии страны в секторе Газа на решающем этапе конфликта.

Ранее Израиль договорился с ХАМАС по гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.