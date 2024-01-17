В ФРГ не ответили на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках»

Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в министерстве юстиции Германии посоветовали обратиться с вопросом о роли Польши в ЧП в пресс-службу генеральной прокуратуры. В генпрокуратуре также отказались давать ответ.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей писала, что предыдущий состав правительства Польши скрывал данные о диверсантах, устроивших подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В частности, со следствием отказывались делиться записями с камер видеонаблюдения. При этом чиновники из некоторых ведомств либо не отвечали на запросы правоохранителей, либо делились искаженными или противоречивыми данными.

Следствие полагает, что теракт на газопроводах был осуществлен украинцами через территорию Польши.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».