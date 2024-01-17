Глава МИД Ирана встретился с временным премьером Пакистана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился во время экономического форума в Давосе с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МИД исламской республики.

В иранском ведомстве рассказали, что министр передал премьеру Пакистана приветствие президента и назвал отношения двух стран глубокими и историческими. Он также заявил о готовности Тегерана максимально их расширять. При этом обсуждали ли собеседники удар Ирана по Пакистану, в МИД не рассказали.

Хосейн Амир Абдоллахиан также заявил, что сотрудничество должно охватывать различные сферы, в том числе экономику, торговлю и энергетику. Он напомнил о необходимости усовершенствовать пограничную безопасность и борьбу с наркотиками, особенно в районах на границе с Афганистаном.

Глава иранского МИД призвал власти Пакистана сделать необходимые шаги, чтобы эффективнее бороться с терроризмом и противостоять экстремистским группам.

Накануне Пакистан решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории. Как указали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве, соответствующему высокопоставленному чиновнику МИД Ирана в Тегеране была вручена нота протеста. Кроме того, иранский поверенный в делах был вызван в МИД Пакистана, где ему заявили, что ответственность за последствия этой атаки будет лежать исключительно на Иране.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.