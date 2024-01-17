Следователи нашли следы наркотиков на пистолетной кобуре сына Байдена

Американские следователи в 2023 году нашли следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал свой пистолет. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы прокуратуры.

В связи с этим федеральная прокуратура призвала суд отклонить просьбы Хантера Байдена о снятии с него обвинений в незаконном владении огнестрельным оружием, которое запрещено лицам с наркозависимостью.

«Следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил свой пистолет», — приводит телеканал заявление прокуратуры.



Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он якобы дал ложные показания относительно употребления им запрещенных веществ, заполняя формуляр при покупке пистолета. При этом в своих мемуарах Байден-младший упоминал, что в это время он был наркозависим.

10 января сообщалось, что Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважении к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.

Ранее сообщалось, что про Хантера Байдена снимают фильм.