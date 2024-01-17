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В США заявили об отсутствии у Украины друзей в Белом доме

Капитан ВМС США Гарри Табах заявил, что у Украины нет друзей в Белом доме

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Kevin Lamarque/Reuters

Отставной капитан первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США Гарри Табах заявил, что Украина может не рассчитывать на помощь со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя, <...> — не ваши друзья, они не хотят (помогать Киеву. — «Газета.Ru»)», — сказал офицер.

По его словам, власти США видят в Украине лишь «аппендикс» СССР. Военный выразил уверенность, что в его стране не хотят, чтобы Киев одержал победу над Москвой. В США предпочли бы, чтобы Украина не существовала как независимое государство, считает он. По мнению Табаха, противники украинской государственности есть как в Демократической, так и в Республиканской партии.

Он добавил, что американские власти не помогают Украине, они «медленно душат» ее.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинской государственности может быть нанесен серьезный удар, и это будет ответственностью властей Украины.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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