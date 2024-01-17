В США назвали причину, по которой конфликт на Украине еще не окончен

Конфликт на Украине до сих пор не закончился, потому что США не хотят признавать свое поражение в год выборов президента страны. Такое мнение высказал обозреватель портала American Thinker Эл Биененфельд.

«Прямо сейчас администрация [президента США Джо] Байдена отчаянно пытается продолжить эту войну, чтобы избежать необходимости признавать унизительное поражение в год выборов. Война на Украине должна была закончиться еще вчера», — заявил Биененфельд.

По его словам, проанализировав события на Украине, можно сделать вывод о плохом качестве западного руководства. США командуют, но потерпели неудачу, и из-за российской стратегии украинский конфликт «безнадежен», считает он.

Конфликт на Украине, по мнению обозревателя журнала, планировался уже давно, и в Госдепартаменте, и Пентагоне могли работать за спиной Дональда Трампа во время его президентства, «чтобы организовать это».

До этого на форуме в Давосе призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.