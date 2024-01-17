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Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки

Дональд Трамп: нами управляют дураки

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Brian Snyder/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Соединенными Штатами правят дураки, передает ТАСС.

23 января в Нью-Гэмпшире пройдут первые праймериз претендентов на участие в предвыборной гонке от Республиканской партии, отмечает агентство.

«Нами управляют дураки», — сказал Трамп.

Он назвал действующего президента США Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны, а также «самым некомпетентным президентом, которого только можно встретить». По его мнению, при Байдене США рискуют быть втянуты в третью мировую войну.

По его словам, Байден и его команда «могут нанести большой вред» США.

16 января кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что снова выйдет на сцену для дебатов только в том случае, если там будет Трамп или Байден.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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