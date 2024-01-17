Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден в среду, 17 января, проведет встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило издание The Hill.

По ее словам, во встрече также примут участие руководители ключевых комитетов и высокопоставленные сотрудники Белого дома.

Ожидается, что участниками мероприятия станут лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер меньшинства в палате Хаким Джеффрис.

Как указала Жан-Пьер, двухпартийные переговоры продолжаются, и Белый дом считает, что переговоры «движутся в правильном направлении».

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса о дальнейшем финансировании.

До этого Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.