Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что стремление Запада к конфликту с Российской Федерацией уничтожило Украину. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — сказал политик.

Он также отметил, что конфликт можно было остановить, но США и НАТО не желали мира и хотели нанести РФ как можно больше урона.

В декабре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и Североатлантического альянса с переходом в третью мировую никогда не была такой реальной со времен Карибского кризиса.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что конфликт на Украине закончится, когда западные страны прекратят прокси-войну против РФ.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.