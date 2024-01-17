Столтенберг выступил с осуждением ударов Ирана по иракскому Эрбилю

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил атаки Ирана на объекты в административном центре Иракского Курдистана в Эрбиле. Об этом со ссылкой на переговоры в Давосе генсека НАТО с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани сообщает РИА Новости.

По словам Столтенберга, он выступил с осуждением иранских ударов по Эрбилю и выразил соболезнования пострадавшим от атак. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Ранее сообщалось, что Ирак подал жалобу на Иран в Совет Безопасности ООН после ракетного обстрела города Эрбиль, который является столицей Иракского Курдистана.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.