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Вашингтон намерен вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

AP: США хотят вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Правительство США намеревается вновь включить в список иностранных террористических организаций движение хуситов «Ансар Алла». Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Associated Press (AP).

В материале отмечается, что американская администрация планирует сделать такой шаг в связи с тем, что хуситы совершили десятки нападений на суда в Красном море. Ожидается, что официальное заявление об этом будет сделано уже 17 января.

Вашингтон три года назад официально исключил движение йеменских хуситов «Ансар Алла» из списка террористических организаций.

Ранее в Пентагоне заявили, что США уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты движения «Ансар Алла» (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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